Pueblos y comunidades indígenas ya son dueños de su propio destino: Esteban Bautista

septiembre 9, 2025

Xalapa, Ver., 09 de septiembre de 2025.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Esteban Bautista Hernández, encabezó el encuentro informativo Pueblos indígenas en una sola voz, en la cabecera municipal de Chicontepec, donde manifestó que la reforma al Artículo 5° constitucional, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García, da certidumbre jurídica y libertad en la determinación, organización y expresión a los pueblos y comunidades indígenas, por lo que ahora “ya son dueños de su propio destino y son reconocidos desde la Carta Magna”.

En presencia de la diputada del Distrito IV de Álamo, Imelda Garrido Alvarado, del diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, de autoridades electas y en funciones de los municipios de la Zona Norte, el legislador destacó las bondades de dicha reforma, emanada de un gobierno humanista y de un Congreso al que “llegamos para dignificar el papel del diputado, porque se ha pervertido ese papel” y a devolver la dignidad a quienes en el pasado fueron utilizados como objetos políticos.

Ante las abuelas y los abuelos presentes, recordó la historia de los pueblos y las comunidades indígenas, en los que “aguantamos muchos años, pero gracias a ese cambio del 2018, un México herido empieza a caminar con pasos firmes, con hombres y mujeres dignos que aman a este país. No fue fácil. Periodistas asesinados, líderes sociales asesinados, indígenas encarcelados por luchar por una patria digna”.

Al señalar que “nunca en la historia de nuestro país habíamos sido los indígenas prioridad nacional; siempre fuimos objeto para llenar plazas públicas, para satisfacer los intereses de aquellos que vinieron a aplastar nuestra dignidad. Ahora, con esta reforma, somos sujetos de libre determinación”.

El diputado se congratuló porque, dijo, se han cristalizado las aspiraciones de millones de mexicanas y mexicanos, que pueden disfrutar de las riquezas del país. “Hoy las acciones llegan en diferentes direcciones. Dinero siempre hubo. Me da mucha alegría que hoy, dentro del paquete de programas sociales, los abuelos reciban un recurso directo producto de nuestra riqueza nacional. Me da mucho gusto que hoy nuestros hermanos con discapacidad tengan un presupuesto que les llega permanentemente. Hoy, ocho de cada diez mexicanos reciben este beneficio”.

Hoy, aseveró Esteban Bautista Hernández, con gobiernos como los que encabezan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, “somos dueños de nuestro propio destino, de nuestra propia cultura, de nuestro propio caminar”.

Por último, el legislador reiteró a las y los presidentes municipales electos y en funciones que “no se desconecten de las comunidades, queremos autoridades brillantes que respondan a las necesidades de nuestros pueblos” y aseguró el acompañamiento de sus representantes en el Congreso: “Ahí vamos a estar. Con ustedes somos todo, sin ustedes no somos nada”.

A este encuentro asistieron también, la subdirectora de Fiscalización de los Recursos Federales, de la Contraloría General del Estado (CGE), Bárbara Galindo Ramos; la presidenta municipal de Álamo, Blanca Lilia Arrieta Pardo; el presidente municipal de Chicontepec, Armando Fernández de la Cruz; agentes y subagentes municipales; representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), comisariados ejidales, estudiantes, productores y habitantes de la región.