Promueven valor de la vida en escuela particular “Carlos A. Carrillo” de Xalapa

septiembre 12, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. En el mes de la prevención del suicidio, alumnos de primero, tercero y quinto semestre de la Licenciatura en educación Física y Preescolar de la Normal Particular “Carlos A.Carrillo” realizaron un tendedero con frases a favor de la vida.

El secretario general del Sindicato Magisterial del Estado de Veracruz, Ramsés Chama Villa, el asesor general Mario Antonio Chama y la maestra Cinthia Alejandra Vega, celebraron la labor de los estudiantes por esta gran labor social.

“El tema del suicidio es una situación que se está volviendo muy crítica a nivel mundial, nacional y estatal, en la ciudad de Xalapa, lo hemos visto en redes sociales en noticias, la semana pasada dos jóvenes se quitaron la vida en el puente del Barrio Mágico del Xallitic”, señalaron.

Mario Chama explicó que como padres de familia es necesario acercarse a las hijas, hijos, darles tiempo, atención y saber cuál es su preocupación.

“No debemos dejarlos solos, con esta nueva tecnología debemos saber con quién hablan en las redes sociales”, expresó

Insistió que si algún alumno de la Normal Particular “Carlos A.Carrillo” tiene problemas en su casa o con la gente, que pida ayuda, que no se quede callado.

“Ustedes como futuros docentes de las nuevas generaciones podrían tener un problema muy graves sean incrementado mucho los suicidios. Ustedes maestros del nuevo siglo XXI son la esperanza para cambiar estas circunstancias del suicidio, sabemos que no es nada fácil de hablar de este tema, algunos dicen o piensan que nunca les va pasar”, añadió.

Los alumnos leyeron frases para sus compañeros y maestros para prevenir dicha situación.

«El suicidio es la única muerte que se puede prevenir, eres suficiente aquí ahora y siempre», «está bien dar pasos pequeños, todo esfuerzo es valioso», fueron algunos de sus mensajes.