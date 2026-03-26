Prevén derrama económica con la 14ª edición de la Carrera Coatepec Pueblo Mágico

marzo 26, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Con una bolsa de premiación de 70 mil pesos y la expectativa de reunir a más de 2 mil 300 corredores, se presentó de manera oficial la decimocuarta edición de la Carrera Coatepec Pueblo Mágico.

El evento, que se ha consolidado como uno de los más importantes del estado, se celebrará el próximo domingo 2 de agosto a partir de las 7:00 de la mañana.

Durante la presentación, el alcalde de Coatepec, Jorge Ignacio Luna Hernández, resaltó la trayectoria de 14 años de esta competencia, la cual no solo fomenta el deporte, sino que impulsa la economía regional.

“Cada persona que viene a correr tiene la oportunidad de conocer nuestro pueblo, hospedarse y consumir localmente, lo que favorece a nuestros artesanos y empresarios», señaló el munícipe, quien además confirmó su participación en la prueba de cinco kilómetros.

La carrera contará con dos rutas principales de 5 y 10 kilómetros, además de categorías infantiles para fomentar el deporte en las nuevas generaciones. El cupo está limitado a 2 mil adultos y 300 niños.

Los organizadores detallaron que los participantes recibirán un kit completo que incluye playera conmemorativa, medalla y cronometraje electrónico.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas con costos preferenciales que inician en los $350 pesos para adultos, disponibles en diversos puntos de Coatepec, Xalapa y el puerto de Veracruz.

Con este evento, Coatepec reafirma su posición como un referente del turismo deportivo, invitando a corredores de todo el país a disfrutar del paisaje y la calidez del «Pueblo Mágico».