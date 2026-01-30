Anticipan derrama económica por 1,800 mdp por Día de la Candelaria

enero 30, 2026

La celebración del Día de la Candelaria generará una derrama económica aproximada de 1,800 millones de pesos en el país, impulsada por el incremento en el consumo tradicional del 2 de febrero y por la activación de cadenas de valor vinculadas al comercio de cercanía, proyectó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

Se espera un alza en ventas de 20% respecto a 2025, cuando se registró una derrama cercana a 1,500 millones de pesos.

Alrededor de 40 millones de personas consumen por lo menos un tamal al día y, durante el Día de la Candelaria, ese consumo se triplica.

Concanaco dijo que el precio por pieza suele ubicarse entre 20 y 40 pesos o más, de acuerdo con el tipo de establecimiento y la ubicación o la variedad de tamal. Del estimado, 1,400 millones de pesos se derivan del consumo de tamales y atole, mientras que 400 millones corresponden a la venta de vestimenta y arreglo del Niño Dios, una práctica que también moviliza el comercio local y la economía familiar.

La estimación considera aproximadamente 17,000 unidades económicas formales relacionadas con este giro y 35,000 puntos de venta en la economía informal, además de la cadena asociada a la preparación y venta de atole.

Se reiteró el llamado a priorizar el consumo local y a reconocer el papel de los negocios familiares y comunitarios que sostienen la economía real del país en estas fechas.