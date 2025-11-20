Aprehenden al “L-12” y a 14 personas en Sinaloa

noviembre 20, 2025

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura de José Socorro “N”, alias “L-12” –considerado objetivo prioritario del gobierno federal– junto con otras 14 personas durante dos operativos conjuntos realizados en el estado de Sinaloa.

A través de redes sociales, el funcionario federal detalló que “L-12” contaba con tres órdenes de aprehensión por homicidio y estaba vinculado a hechos de violencia en Tijuana, Baja California, en un operativo donde participaron elementos de la Secretaría de Marina y la SSPC.

No obstante, en una segunda acción en Navolato, Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a 14 personas y aseguraron trece armas largas y una ametralladora, “evitando así su uso contra la población y contra las autoridades”.

El operativo en Navolato contó con la participación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y la Fiscalía General de la República.

García Harfuch enfatizó que “estos resultados forman parte del esfuerzo permanente del Gobierno de México para impedir que grupos delictivos sigan afectando la seguridad de las comunidades”.

Estas capturas se producen en medio de la ola de violencia que vive Sinaloa desde 2024, derivada de las pugnas entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos tras las detenciones de “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.