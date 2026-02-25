Infantino afirma que en México «todo está muy tranquilo» para el desarrollo del mundial 2026

Redacción/Xalapa. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el ambiente en México rumbo al Mundial 2026 es de tranquilidad, pese a los hechos violentos registrados tras la muerte de “El Mencho”.

Durante una conferencia en Medellín, afirmó que todo marcha bien y que la justa será “espectacular”.

El dirigente señaló que la FIFA mantiene seguimiento puntual de la situación, pero reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades mexicanas.

Subrayó que existe confianza plena en que se garantizará la seguridad durante el torneo.

En marzo se celebrará en Guadalajara un clasificatorio mundialista y se reabrirá el renovado Estadio Azteca, sede del partido inaugural el 11 de junio.

Por su parte, Sheinbaum sostuvo que están dadas todas las condiciones para que México organice el evento sin riesgos.