Poza Rica y Álamo recuperan progresivamente servicios y espacios limpios: Gobierno del Estado

octubre 12, 2025

>A Tantoyuca, Tempoal y El Higo, enviadas lanchas con víveres y suministros.

>Este domingo se prevé un puente aéreo masivo para Ilamatlán y Zontecomatlán.

>Brigadas, maquinaria y personal médico refuerzan atención integral.

Poza Rica, Ver., sábado 11 de octubre de 2025.– El Comité Estatal de Emergencias sesionó esta noche en el Centro de Comando instalado en Poza Rica, encabezado por la gobernadora Rocío Nahle García y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, para evaluar los avances en las acciones de restablecimiento, limpieza y atención a las familias afectadas por las lluvias ocasionadas por la vaguada y la depresión tropical 90E.

Los reportes confirmaron avances significativos en el retiro de lodo, desazolve y limpieza de calles y viviendas en Poza Rica, donde el nivel del agua descendió casi por completo. Solo una pequeña zona permanece con cerca de 30 centímetros de agua, donde continúan las labores de saneamiento.

En Álamo, el nivel del agua también bajó de manera importante y se incorporaron cuadrillas mixtas de limpieza junto con habitantes de las comunidades; durante la noche se iniciará el restablecimiento del suministro eléctrico, en coordinación con la CFE, que mantiene equipos y materiales concentrados para concluir los trabajos en los sectores pendientes. Mientras que en Poza Rica el servicio se encuentra restablecido casi en su totalidad, restando únicamente la colonia Floresta y algunas zonas rurales.

Aún se mantienen localidades con difícil acceso en Tantoyuca, Tempoal y El Higo, hacia donde fueron enviadas lanchas con víveres. En Ilamatlán y Zontecomatlán, las condiciones climáticas impidieron el envío aéreo de apoyo, pero se prevé realizar este domingo un puente aéreo masivo para trasladar alimentos, medicamentos, médicos y movilizar a personas enfermas.

En Ixhuatlán de Madero, las condiciones permitieron realizar vuelos de apoyo y se trabaja en la reapertura del acceso carretero, con respaldo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

La secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y la Guardia Nacional mantienen activos los operativos de apoyo humanitario, con la distribución de más de 3 mil 700 despensas y 4 mil litros de agua, priorizando comunidades vulnerables y garantizando seguridad en los trabajos nocturnos.

En el ámbito de salud, las brigadas estatales y federales continúan desplegadas en Poza Rica; en Álamo, los 17 centros de salud y el Hospital General operan con normalidad y energía de respaldo. En albergues habilitados se han brindado 168 consultas médicas, con la participación de 88 médicos, 110 enfermeras y promotores de salud, además de personal de la Guardia Nacional.

Se llevan a cabo acciones permanentes de limpieza, fumigación y control sanitario, reforzando el programa Comunidad Saludable en los municipios donde el agua comenzó a retirarse.

El Centro de Comando en Poza Rica continuará en operación permanente mientras se completan los trabajos de limpieza, restablecimiento de servicios básicos y entrega de apoyos en los municipios más afectados del norte del estado.