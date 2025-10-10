Poza Rica está bajo el agua, reconoce secretario de gobierno

octubre 10, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se reporta el fallecimiento de un policía municipal de Papantla, durante las acciones de rescate de personas por inundaciones en la zona norte, informó el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, quién reconoció que actualmente «Poza Rica se encuentra bajo el agua».

En conferencia de prensa para dar cuenta de las afectaciones generadas por el temporal lluvioso que afectó la zona norte de la entidad, confirmó la muerte del elemento policiaco, Práxedes García.

Ahued Bardahuil destacó que se tienen registrados desbordamientos de ríos, personas atrapadas en te nos de viviendas, negocios, incluso en la terminal de autobuses de Poza Rica, donde quedaron en el techo varias personas.

Adelantó que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (Siop) traslada maquinaria a las zonas afectadas, además se recibe apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de las fuerzas armadas.

“Lamentablemente ahorita se tiene un policía en tema de servicio a la comunidad falleció, se va a atender a la familia, se va atender este tema. Tenemos que revisar (personas desaparecidas) porque fueron desbordamientos, fue una precipitación abrupta rápida. Las afectaciones de la zona norte nos detallan riesgo alto.”

Sobre las personas atrapadas en la zona de Poza Rica dijo que las autoridades estatales en coordinación con Marina, Ejército, Guardia Nacional y ayuntamientos están subiendo lanchas, helicópteros para descargar a la población.

“En una central de autobuses, en la azotea había gente que está resguardada, se sigue insistiendo. Los municipios están haciendo lo que pueden. Poza Rica está bajo el agua, tenemos un problema en esa ciudad, está generando problemas severos. Está subiendo para allá todavía la fuerza del estado”.

El encargado de la política pública aseguró que no habrá “mezquindad” en el uso de los recursos para atender la emergencia generada por las lluvias.

“Reparar lo que se tenga que reparar y estas contingencias tienen desde luego situaciones que se tienen que atender como prioritarias. No va a haber pretexto, se tiene el apoyo de la presidenta de la República, hoy tiene una reunión la presidenta de la República con todos los estados afectados. Uno de ellos es Veracruz”.

El gobierno del estado en coordinación con la federación realizará el censo respectivo de familias afectadas.