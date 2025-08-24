Bajan las ventas de limón, reportan comerciantes

agosto 24, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver. – Gracias a las lluvias que se han registrado la producción de limón en la zona de La Tinaja se encuentra en un buen nivel, sin embargo, la venta en puntos de distribución como la Central de Abastos han registrado una marcada caída en las ultimas semanas, aseveró Ramiro Villa, comerciante de limón.

“Como ha llovido, sí se produce bastante”, pero esto no se refleja en las ventas, ya que están muy bajas. La venta está muy baja, yo creo que afecta mucho lo de las vacaciones, no sé. Pero sí, está muy baja.”

De acuerdo al comerciante durante los picos de mayor producción el precio del limón llegó a estar tan bajo como 40 pesos por caja, lo que afectó directamente a los vendedores locales. “Entre más barato está allá, más barato tenemos que dar aquí también”, comentó, refiriéndose al impacto de la sobreoferta en el precio final.

En la actualidad, el precio ha tenido una ligera recuperación, situándose entre 80 y 90 pesos, aunque las ventas aún no repuntan significativamente.

Ramiro se muestra con cierta esperanza respecto a los próximos meses: “Posiblemente mejore a partir de septiembre en adelante”, opinó, confiando en que el cambio de temporada y el regreso a clases puedan estimular la demanda del cítrico en los mercados locales.

Por ahora, los productores y comerciantes esperan que las condiciones favorables del campo se reflejen también en las ventas, que continúan por debajo de lo esperado.