Pone Donald Trump fin a las negociaciones comerciales con Canadá y Carney planea duplicar las exportaciones

noviembre 13, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a última hora del jueves que ponía fin a “todas las negociaciones comerciales” con Canadá después de que un anuncio televisivo contrario a los aranceles estadounidenses “tergiversara los hechos” en lo que calificó de “comportamiento atroz” destinado a influir en las decisiones de los tribunales estadounidenses.

La publicación en la red social de Trump se produjo después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, dijera que pretende duplicar las exportaciones de su país a países fuera de Estados Unidos debido a la amenaza que suponen los aranceles de Trump. “La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio, que es salso, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles”, publicó Trump.

“El anuncio costaba 75.000 dólares. Sólo lo hicieron para interferir en la decisión del Tribunal Supremo de EEUU y otros tribunales”, escribió Trump en su red social. “los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional, y la economía de Estados Unidos. Basado en su comportamiento atroz, todas las negociaciones comerciales con Canadá se terminan por la presente”.

La oficina de Carney no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El primer ministro tenía previsto marcharse el viernes por la mañana a una cumbre en Asia, mientras que Trump hará lo propio el viernes por la noche.

El jueves por la noche, la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan publicó en X que un anuncio creado por el Gobierno de Ontario “tergiversa el ‘Discurso Presidencial por Radio a la Nación sobre Comercio Libre y Justo’ del 25 de abril de 1987”. Añadió que Ontario no recibió permiso de la fundación “para utilizar y editar los comentarios”. La fundación dijo que está “revisando las opciones legales en este asunto” e invitó al público a ver el vídeo sin editar del discurso de Reagan.

El llamamiento de Trump a poner fin de forma abrupta a las negociaciones podría avivar aún más unas tensiones comerciales que ya llevan meses creciendo entre los dos países vecinos. A principios de este mes, Carney se reunió con Trump para tratar de aliviar las tensiones comerciales, mientras los dos países y México se preparan para una revisión del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, un acuerdo comercial que Trump negoció en su primer mandato, pero que desde entonces se ha agriado.

Más de tres cuartas partes de las exportaciones canadienses se dirigen a Estados Unidos, y casi 3.600 millones de dólares canadienses (2.700 millones de dólares estadounidenses o más de 2.200 millones de euros) en bienes y servicios cruzan la frontera a diario.

Trump dijo a principios de esta semana que había visto el anuncio en televisión y afirmó que demostraba el impacto de sus aranceles. “Anoche vi un anuncio de Canadá. Si yo fuera Canadá, también tomaría ese mismo anuncio”, dijo entonces.

En su propio post en X la semana pasada, Doug Ford, el primer ministro de Ontario, publicó un enlace al anuncio y el mensaje: “Es oficial: Se ha lanzado la nueva campaña publicitaria de Ontario en Estados Unidos”. Y continuaba: “Utilizando todas las herramientas de que disponemos, nunca dejaremos de oponernos a los aranceles estadounidenses sobre Canadá. El camino hacia la prosperidad es trabajar juntos”.

Pero Ford es conocido de Trump, que meses atrás, en plena efervescencia de las tensiones comerciales, respondió a su recargo eléctrico a los estados norteamericanos duplicando los aranceles al acero y al aluminio antes de que las cosas se enfriaran.