Plantearan esquema para rescate de municipios y acabar con la bursatilización

diciembre 7, 2025

*Secretario de Finanzas asegura que dicha deuda se ha pagado hasta 3 veces

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Tras asegurar que la deuda del proceso de bursatilización del impuesto sobre la tenencia vehicular se ha pagado en varias ocasiones por parte de los ayuntamientos, el responsable de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández anunció que se prepara un esquema para el rescate financiero de los municipios.

Y es que, dijo, hay un pasivo que supera los mil 300 millones de pesos, por lo que la administración a cargo de la gobernadora Rocío Nahle García se prepara para una nueva medida que intervendrá en el fideicomiso y ofertar a los ayuntamientos alternativas para detener esta carga financiera.

En ese sentido, explicó que la bursatilización municipal no se acaba y se supone que ya pagaron los municipios dos o hasta tres veces y terminarán pagando cinco veces más.

“Vamos a implementar una medida financiera distinta, donde vamos a invitar a los municipios a participar en el rescate financiero de ellos. Vamos a entrarle a ese fideicomiso de bursatilización”.

Reyes Hernández destacó que los ayuntamientos tienen un monto pendiente por concepto de bursatilización de mil 331 millones de pesos.

“La gran mayoría está de acuerdo porque es un tema que les conviene a los municipios… hemos platicado con unos 100 alcaldes”, finalizó.