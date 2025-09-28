Se detectaron mil trabajadores estatales con menos del salario mínimo

septiembre 28, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Más de mil trabajadores del Gobierno de Veracruz no reciben ni siquiera el salario mínimo que marca la ley, por lo que con la implementación de la nómina única se aprovechará también para nivelar estos sueldos, refirió el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Miguel Santiago Reyes Hernández.

En entrevista, dijo que en el marco del orden financiero ordenado por la gobernadora Rocío Nahle García, se revisa las plazas que no estén plenamente justificadas se van a retirar, pero son las menos.

“La nómina única que estamos estableciendo nos va permitir tener mucho orden, porque lo que sí había un crecimiento desordenado de cada área, en algunas dependencias había un crecimiento de plazas que no se requería y en otros lugares se requería y no se tenía la suficiencia presupuestaria”.

Además, se podrá reasignar recursos hacia donde más se necesita, como son las áreas de salud, educación, seguridad pública.

Reyes Hernández destacó que también se podrá detectar aquellos trabajadores que tienen dos o tres plazas en un mismo horario.

“Lo que va a aparecernos es que gente que de repente tiene una plaza en un lugar en la mañana, y aparece que trabaja en otro lugar en la mañana, no tendría por qué tener dos plazas al mismo tiempo, no es compatible. Estamos analizando, porque eso representará un ahorro para todo el Gobierno de Veracruz”.

Asimismo, permitirá mejorar los salarios de cuando menos mil trabajadores que están en condiciones menos favorecidas.

“Hemos detectado más de mil personas que no contaban con el salario mínimo, entre afanadoras, gente de limpieza, apoyos administrativos, lo que hicimos, por instrucciones de la gobernadora es que todos lo deben tener. Son poco más de mil, pero estamos solicitando a las dependencias y entes descentralizados que cierren el ejercicio presupuestal y tengamos una nueva revisión”.

La otra instrucción, dijo, es reducir las brechas de género, pues no puede haber mujeres que perciban un salario menor al de sus pares hombres.

“Vamos a buscar reducir esta brecha, ya tenemos la instrucción de la gobernadora, estamos trabajando con la Secretaría de Educación, estamos destinando los recursos con mayor enfoque, equidad”, finalizó.