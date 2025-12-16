Piden reparar bache de área peatonal en Las Trancas

diciembre 16, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Vecinos de la zona de Las Trancas hicieron un llamado a las autoridades municipales para reparar un bache que está en la avenida principal y que representa un riesgo.

Dijeron que esa es una zona de paso de estudiantes, por lo que puede provocar un accidente de no ser atendido.

Expusieron que esta situación lleva ya varios días sin ser atendida por lo que pidieron la atención del gobierno municipal.

Doña Catalina Suárez dijo que hay escuelas en esa área por lo que hay estudiantes que diariamente caminan por ahí.

“Sí es peligroso más que en las mañanas es pasada de niños y sí nos gustaría que lo rellenaran, esto ya tiene días y sí es un peligro”.