Gana Gibrhan Perea elección para agencia municipal de Las Trancas

abril 6, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Tras una jornada electoral celebrada el domingo 5 de abril, Gibrhan Roberto Perea Marín obtuvo la victoria en la contienda por la agencia municipal de la localidad de Las Trancas.

Acompañado en la fórmula por Juan José García, el candidato electo logró el respaldo mayoritario de los habitantes de esta zona estratégica que colinda directamente con la capital del estado, Xalapa.

Bajo el lema «Las Trancas avanza cuando trabajamos juntos», la planilla ganadora presentó una plataforma centrada en la resolución de rezagos históricos en materia de servicios básicos y la modernización de la imagen urbana de una de las comunidades con mayor dinamismo comercial y de tránsito en el municipio de Emiliano Zapata.

El plan de trabajo de la nueva agencia municipal prioriza la gestión integral del sistema de drenaje en la calle «Doctor Rafael Lucio», una obra considerada urgente para evitar inundaciones y mejorar la sanidad en el núcleo de la localidad.

Asimismo, Perea Marín se comprometió a la recuperación y dignificación de los espacios públicos, buscando generar entornos de convivencia segura para las familias de la zona.

En materia de servicios urbanos, la propuesta ganadora contempla una ampliación y mejora del sistema de iluminación en las calles principales, medida que será complementada con el fortalecimiento del programa «Vecinos Vigilantes» para inhibir conductas delictivas en los sectores habitacionales y comerciales.

La relevancia de esta elección radica en el peso económico de Las Trancas, localidad que funge como un nodo vital de conexión hacia los municipios de Veracruz y Coatepec.

Al albergar una vasta diversidad de giros comerciales que incluyen desde tiendas departamentales y farmacias hasta mercados tradicionales de pescaderías, carnicerías y restaurantes, la zona demanda una administración eficiente que garantice el flujo de servicios y la seguridad de clientes y locatarios.

Con la renovación de la agencia municipal, se busca potenciar la vocación comercial de la zona y asegurar que el crecimiento urbano sea ordenado, respetando la identidad de una comunidad que es paso obligado para miles de veracruzanos diariamente.

A partir de la toma de protesta, la fórmula encabezada por Gibrhan Perea enfrentará el desafío de coordinar esfuerzos con el Ayuntamiento de Emiliano Zapata para aterrizar los recursos necesarios que den cumplimiento a sus promesas de campaña.

Se espera que en los próximos días se inicie el proceso de entrega-recepción, marcando el inicio de un periodo administrativo que apuesta por la colaboración ciudadana como motor del progreso en la periferia de la capital.