Vecinos de Las Fuentes denuncian deterioro de parque y piden mantenimiento constante

enero 8, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Habitantes del fraccionamiento Las Fuentes manifestaron su inconformidad por el estado de abandono en el que se encuentra el parque de la zona, al considerar que las condiciones actuales representan un riesgo, principalmente para niñas y niños que suelen utilizar el espacio recreativo.

Víctor, uno de los vecinos, explicó que cuando el área verde recibe mantenimiento y se realizan labores de chapeo, el parque se convierte en un punto de convivencia para familias, menores y personas que acuden con sus mascotas.

No obstante, señaló que actualmente el lugar se encuentra descuidado, con maleza crecida y presencia de basura.

De acuerdo con los habitantes, el abandono ha generado inquietud por la posible aparición de animales como pequeñas serpientes, gusanos e insectos, lo que ha provocado que el parque deje de ser utilizado y se perciba como un sitio inseguro, sobre todo para los menores.

A esta situación se suma que, durante la temporada de lluvias, se forman encharcamientos debajo de los columpios, lo que acelera el deterioro de las instalaciones y refuerza la sensación de falta de atención por parte de las autoridades responsables.

Ante este panorama, los vecinos hicieron un llamado para que el mantenimiento del parque sea más frecuente, al señalar que la vegetación crece rápidamente y que, con acciones periódicas, el espacio podría conservarse en buenas condiciones y seguir funcionando como un área recreativa para la comunidad.