Piden luminarias por inseguridad en unidad El Fovissste de Xalapa

noviembre 17, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La unidad habitacional El Fovissste de la Cofias de Xalapa vive una escalada de inseguridad, donde los vecinos denunciaron al menos cuatro casos de asaltos reportados en la última semana.

Los afectados urgen la intervención inmediata del Ayuntamiento de Xalapa y de las fuerzas de seguridad para frenar la ola delictiva.

Los vecinos señalan de manera anónima por temor a represalias directamente la falta de mantenimiento en el alumbrado público como un factor clave que facilita los robos.

«Los andadores de la unidad están completamente oscuros, lo que facilita que los delincuentes se escondan y cometan delitos como los robos,» comentó una mujer, quien relató haber sido víctima de un asalto reciente en la calle Esmeralda al salir de una tienda.

La preocupación es generalizada, pues la entrevistada explicó que, al sumarse su caso, la cifra de incidentes asciende a cuatro en solo siete días.

“Me enteré de tres casos más y ahora me tocó a mí; ya son cuatro en una semana, y necesitamos atención,» expresó.

La comunidad exige a las autoridades municipales y estatales que tomen medidas urgentes, pues la situación ha generado un ambiente de temor.

«Nos da miedo salir, especialmente de noche. La situación está empeorando”.

Los vecinos demandan un aumento significativo en los rondines policiales y la instalación de más luminarias en los andadores para disuadir a los delincuentes y garantizar la seguridad de los residentes.