Persiste foco de infección en El Moral: vecinos denuncian basurero clandestino

enero 26, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Residentes de la colonia El Moral, municipio de Xalapa, han levantado la voz ante una grave problemática de insalubridad que afecta su calidad de vida desde hace al menos tres años.

El conflicto se origina en un terreno particular ubicado sobre la calle 1, el cual es utilizado como punto de acopio masivo de residuos sólidos, acumulando plásticos, llantas, colchones y desechos domésticos que han rebasado cualquier control sanitario en esta zona habitacional de la capital.

La situación es atribuida a una familia local dedicada a la recolección de basura con fines de reciclaje mediante el uso de motocicletas.

Sin embargo, el volumen de materiales ha generado una crisis ambiental marcada por olores fétidos constantes y la proliferación de fauna nociva, principalmente ratas y moscas que ya invaden las viviendas colindantes.

Los afectados señalan que el hedor se vuelve insoportable durante las tardes y noches, convirtiendo la estancia en sus propios hogares en un riesgo para la salud.

A pesar de que los propietarios del predio afirman contar con permisos para realizar dicha actividad, los colonos cuestionan la legalidad y la regulación del manejo de estos residuos, pues consideran que el derecho al trabajo no debe ejercerse a costa de la salud pública.

Ante la persistencia del problema, las familias hicieron un llamado urgente al Ayuntamiento de Xalapa y a las autoridades de salud para que intervengan de manera inmediata, verifiquen el sitio y obliguen a la limpieza del predio antes de que la acumulación derive en enfermedades mayores para la comunidad.