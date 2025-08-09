Tiroteo en Times Square deja tres personas heridas

agosto 9, 2025

Tres personas resultaron heridas durante un tiroteo en Times Square la madrugada del viernes 9 de agosto, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

Las víctimas se tratan de una mujer de 18 años y dos hombres de 19 y 65 años, las cuales se encuentran estables en Bellevue Hospital, de acuerdo con un portavoz policial.

La policía detuvo al presunto responsable, un joven de 17 años alrededor, de la 1:20 a.m. en la intersección de la calle 44 con la séptima avenida, donde ocurrió un altercado verbal previo.

Asimismo, las autoridades recuperaron el arma usada, por lo que ya se investigan las causas del atentado; hasta el momento, no se reportan más detenidos.

Este ataque se suma a recientes eventos de violencia armada en Manhattan, pese a que el Departamento de Policía de NY reportó una reducción en incidentes de este tipo durante el año.