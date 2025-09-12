Pemex mitiga fuga de gas LP por toma clandestina en Nanacamilpa, Tlaxcala

septiembre 12, 2025

Carlos Guzmán | Enviado, Apuzaco, Tlaxcala.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este viernes que personal técnico especializado logró mitigar el riesgo derivado de una fuga de gas LP ocasionada por una toma clandestina en el municipio de Nanacamilpa. La empresa productiva del Estado detalló que los trabajos de reparación y eliminación de la conexión ilícita continúan en la zona.

De acuerdo con la información oficial, no se tiene registro de personas lesionadas, ni entre la población civil ni entre los brigadistas que atienden la emergencia. La rápida respuesta de los equipos técnicos y de seguridad permitió contener el incidente sin que se registraran daños mayores.

Siguiendo los protocolos establecidos, Pemex suspendió de manera inmediata la operación del ducto de gas LP afectado y procedió a bloquear las válvulas de seccionamiento más cercanas. Esta medida buscó disminuir el flujo del combustible y facilitar las maniobras de control y reparación de la toma clandestina.

En coordinación con Protección Civil Municipal, la Guardia Nacional y cuerpos de bomberos de municipios aledaños, se acordonó el área del siniestro para garantizar la seguridad de la población. La zona permanecerá restringida mientras se realizan las evaluaciones necesarias sobre las condiciones del ducto y el terreno.

Pemex señaló que, como parte del protocolo, se informará de los hechos a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se determine la responsabilidad de quienes incurrieron en esta práctica ilícita.

La empresa reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad irregular en torno a la infraestructura energética, ya que el robo de combustible no solo representa un delito federal, sino que también pone en riesgo la vida de las comunidades y la seguridad del personal de emergencia.