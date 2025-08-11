Piden información y búsqueda en fosas comunes de panteones; hay rezago en identificación de restos

Piden información y búsqueda en fosas comunes de panteones; hay rezago en identificación de restos

agosto 11, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes del colectivo Justicia y Dignidad Veracruz pidieron a las autoridades estatales poner orden en el tema de las fosas comunes en los panteones y avanzar en la identificación de restos humanos.

Lidia Lara, integrante de ese colectivo que llegó a Xalapa del puerto de Veracruz, expuso que son miles de cuerpos que no han sido identificados.

«Es un rezago impresionante que tenemos en tema de identificación humana; es algo que estamos solicitando los colectivos para los casos de larga data, el tema de las fosas ministeriales o fosa común, donde están estos cuerpos que tienen que ser identificados porque sus familias los siguen buscando pero están en una fosa común», dijo.

Por ello, hizo un exhorto a las autoridades a que hagan su trabajo y que los panteones proporcionen información real de lo que ocurre en estos espacios.

«Nosotros acabamos de trabajar en un panteón buscando unas fosas, no las localizábamos, el panteón no tenía registro de esas fosas ni de los cuerpos, nos hicieron escarbar mucho, los peritos escarbaron muchísimo, llegamos a tres metros y no habían los cuerpos que ellos decían».