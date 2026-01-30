¿Pagos pendientes? Así son los correos falsos que se hacen pasar por plataformas streaming

enero 30, 2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX dio a conocer que, a través de su policía cibernética, detectaron una modalidad de fraude a través del internet: correos electrónicos de phishing (suplantación de identidad de empresas) que simulan pagos pendientes en servicios de streaming.

De acuerdo a la SSC, los ciberdelincuentes envían correos electrónicos fraudulentos que simulan notificaciones oficiales de plataformas digitales, con el objetivo de engañar a los usuarios.

Los mensajes alertan sobre supuestos pagos pendientes, cargos no reconocidos o la posible suspensión de la cuenta. Lo cual, genera una preocupación y presión para que la víctima actúe de inmediato.

Según la policía cibernética de la SSC CDMX, los estafadores realizan lo siguiente:

Mandan un correo falsificando el remitente.

Los correos suelen imitar logotipos y diseños de empresas legítimas.

Utilizan enlaces o URLS modificados -creados por ellos mismos- que incluyen archivos que te redirigen a una página de formularios falsos.

En la página, solicitan información y datos personales bajo la excusa de que hay fallos con la tarjeta, la renovación automática o la cancelación de servicios.

Aprovechan horarios nocturnos o los fines de semana para mandar los correos, ya que es menos probable que la víctima verifique la información.

En caso de que la víctima caiga, los ciberdelincuentes se hacen con el control de las cuentas y realizan cargos no autorizados o roban la cuenta.

Recomendaciones para prevenir este tipo de fraude

La Policía Cibernética de la SSC emitió las siguientes recomendaciones para prevenir este tipo de fraude:

No abrir enlaces ni descargar archivos adjuntos de correos sospechosos.

Verificar el estado de cuenta directamente de la app o el sitio oficial del servicio streaming.

Desconfiar de mensajes de urgencia o presión para actuar de manera rápida.

No proporcionar datos personales, bancarios o contraseñas a través de enlaces recibidos por correos electrónicos.

Revisar cuidadosamente la URL del sitio antes de ingresar alguna información importante.

Activar la autenticación en dos pasos en las cuentas y mantener actualizados los sistemas de seguridad.

Ante la sospecha de fraude, reportar el correo a la plataforma del servicio o, en su caso, a las autoridades competentes.

Por último, las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse alerta ante esta modalidad de los correos falsos que se hacen pasar por plataformas streaming.