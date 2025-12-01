Sheinbaum anuncia aparición con vida de dos agentes de la SSC levantados por el CJNG

diciembre 1, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) secuestrados en Zapopan, Jalisco, por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 25 de noviembre, fueron localizados con vida y en buen estado de salud.

En conferencia de prensa, la mandataria detalló que ambos elementos se encontraron en buen estado de salud:

“Los dos agentes secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud”, informó.