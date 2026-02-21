Van 31 detenidos por robo de vehículos y autopartes en CDMX en lo que va de 2026

febrero 20, 2026

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que, entre el primero de enero y el miércoles 18 de febrero, se detuvieron a 31 personas presuntamente ligadas con el delito de robo de vehículos y autopartes en nueve alcaldías de la capital.

El funcionario destacó que, además, de la detención de los presuntos criminales, se recuperaron varias autopartes robadas como faros, espejos, baterías, tapones y lunas. Las detenciones se realizaron en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Azcapotzalco, Coyoacán, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Iztacalco y Xochimilco.

⇒ Algunas de estas detenciones se realizaron tras el monitoreo del personal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5); y del Centro de Comando y Control (C2), ambos de la Ciudad de México; así como algunas denuncias ciudadanas. #Importante | Seguimos con la estrategia para el combate al robo de vehículos y autopartes en la #CiudadDeMéxico.



En las colonias La Era y Reforma Política, alcaldía Iztapalapa, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas una mujer. Además, se aseguraron cuatro tapones para llanta, dos lunas, un equipo de conversión a gas para vehículo, un cuchillo y dos desarmadores.

En la alcaldía Cuauhtémoc fueron detenidos 11 hombres, se aseguraron autopartes, un arma de fuego y herramientas. Mientras que en la alcaldía Miguel Hidalgo se detuvo a una persona que cuenta con nueve ingresos al Sistema Penitenciario por robo y delitos contra la salud.

Los otros operativos se realizaron en:

• En Xochimilco fueron detenidos dos hombres en las colonias Pueblo San Gregorio y San Felipe, y se recuperó una computadora y una batería.

• En Coyoacán se detuvo a tres hombres en las colonias Pedregal de Carrasco y CTM Culhuacán VII Sección, se aseguraron un espejo y un faro.

• En Azcapotzalco se registró la detención de un hombre en la colonia Arenal, se recuperó una motocicleta posiblemente robada y se aseguraron varias piezas que ya le había desprendido.

• En Venustiano Carranza se aprehendió a tres sujetos y se recuperaron diversas piezas de vehículos.

• En Benito Juárez fueron detenidos dos hombres en las colonias Portales Sur y Álamos, ambos con antecedentes delictivos por robo y se recuperaron tres espejos.

• En Iztacalco fue detenido un hombre en la colonia Agrícola Oriental, quien posiblemente robó la barra de luz de una grúa que se encontraba estacionada.

Todos los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.