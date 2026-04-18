Telcel presenta los nuevos vivo V70 y V70 FE en México

abril 17, 2026

La empresa vivo anunció el lanzamiento de su nueva serie de dos smartphones, los cuales tienen sistema de imagen avanzado, diseño de nivel flagship y batería de larga duración, los cuales se encuentran en los nuevos V70 y V70 FE.

Con la serie V70, vivo refuerza su compromiso con el desarrollo de smartphones que se adaptan a las necesidades de los usuarios, combinando innovación tecnológica con un fuerte enfoque en la imagen móvil. La serie está diseñada para transformar experiencias cotidianas en recuerdos duraderos a través del poder de la imagen.

Tanto el V70 como el V70 FE están diseñados para capturarlo todo, ya que su cámara tiene un superzoom de 30x con mejora de teleobjetivo; incluso las escenas más distantes se mantienen nítidas, mientras que el recorte de fotos ultranítido permite redescubrir un mismo momento y explorar nuevas perspectivas dentro de la imagen.

En el apartado de vídeo, ambos smartphones ofrecen grabación estable con vídeo 4K optimizada para escenarios en movimiento, por lo que funciones como el vídeo en doble vista amplían las posibilidades narrativas, permitiendo capturar de forma simultánea tanto a la persona con su entorno. También integran funciones de retoque con inteligencia artificial como borrador UHD, ajuste de color; los usuarios pueden eliminar distracciones, mejorar la nitidez y ajustar los tonos con facilidad.

En cuanto a autonomía, el V70 FE cuenta con una batería de 7000 mAh, mientras que el V70 incorpora una de 6500 mAh; ambos compatibles con 900 W FlashCharge. La serie V&0 ofrece un rendimiento confiable durante todo el día en fotografía, navegación y creación de contenido, por lo que la carga del vivo V70 FE aguanta hasta 43.8 horas de reproducción continua en diversas redes sociales, mientras que vivo V70 ofrece hasta 40 horas de reproducción de vídeo, hasta 6 horas de grabación de vídeo en 4K y hasta 10 horas de navegación.

El vivo V70 FE está disponible en dos acabados distintos: Lila floral, una variante iridiscente inspirada en los tonos suaves y cambiantes de los cielos de aurora que revela sutiles transiciones de color bajo diferentes condiciones de luz, al igual que Azul océano, el cual ofrece una estética más sobria y atemporal, evocando la calma y profundidad del horizonte.

Por otro lado, el vivo V70 lleva ese lenguaje de diseño un paso más allá con un enfoque más refinado y premium, incorporando materiales mejorados, un acabado más pulido y un módulo de cámara alineado, además de que está disponible en acabados como Dorado amanecer, el cual tiene un diseño resplandor, y Negro nocturno, que refleja estética sofisticada y atemporal.

La serie V70 ofrece una experiencia de sistema inteligente y fluida, diseñada para adaptarse a las necesidades del día a día, facilitando la gestión de la comunicación y tareas creativas de forma ágil mientras esté en movimiento.

En cuanto a precios, el vivo V70 está disponible en configuración de 12 GB + 512 GB a un precio aproximado de $19 mil 999 únicamente en los Centros de Atención a Clientes (CAC) Telcel, mientras que el vivo V70 FE en su versión de 16 GB de RAM extendida con hasta 512 GB de almacenamiento a un precio de $12 mil 999.