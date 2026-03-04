Reciben primer arma en campaña de desarme en el parque Juárez

marzo 4, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Secretaría de la Defensa Nacional continúa con la campaña de canje de armas “Sí al desarme, sí a la paz” en el Parque Juárez, donde este miércoles fue entregado el primer revólver, además de cartuchos y municiones.

El módulo opera del lunes 2 al viernes 6 de marzo, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, con el propósito de reducir riesgos dentro de los hogares y prevenir delitos.

El Capitán Primero de Infantería José Luis Bornios Santana explicó que esta estrategia busca incentivar a la ciudadanía a cambiar armas por electrodomésticos.

“Es una acción institucional, el establecimiento del módulo de canje de armas ‘Sí al desarme, sí a la paz’, en el cual conlleva a invitar a la población a que por medio de un arma de fuego venga aquí a este módulo y se le cambie por un aparato electrodoméstico”, señaló.

Aunque la participación ha sido baja, destacó que comienzan a registrarse resultados.

“Empezamos el día lunes 2 de marzo hasta el día viernes 6 de marzo. Sí se ha estado respondiendo, sí ha habido resultados hasta ahorita. Hoy miércoles es el tercer día de su establecimiento”, indicó.

Detalló que pueden entregarse distintos tipos de armas, incluyendo aquellas de fabricación casera. Pueden llevar “cartuchos, balas, pistolas, revólveres, armas hechizas”, estas últimas “elaboradas en casa que simulan un arma de fuego o también parte de un arma de fuego que la hacen hechiza”.