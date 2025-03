Oposición en el Senado pide a FGR atraer caso de centro de exterminio en Tamaulipas

marzo 12, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Senadores del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano, pidieron que la Fiscalía General de la República atraiga los casos de los crematorios clandestinos encontrados en Teuchitlán, Jalisco y Reynosa, Tamaulipas, y deslinde las responsabilidades correspondientes.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, declaró que los gobiernos de su partido se hacen cargo de sus errores y de sus omisiones.

Aseveró que en el caso de Teuchiltán “nosotros somos los más interesados en que haya investigación clara, expedita, apegada a la ley, que se deslinden responsabilidades y que se esclarezca la verdad”.

Aseguró que hechos como los que se han denunciado son “condenables, escalofriantes, indignantes, y por supuesto, irrepetibles”.

“Y si la propia Fiscalía General de la República considera que debe atraer el caso, que lo atraiga. Nosotros, repito, como Movimiento Ciudadano, como proyecto político y yo como jalisciense soy el más interesado en que esto esté perfectamente esclarecido. (…) Yo creo que uno de los problemas que tenemos en el país, es que todo mundo se echa la bolita y nadie asume la responsabilidad. (…) Y que si de los que se trata es de buscar culpables y pasar la bolita no vamos a resolver jamás el problema”, aseveró.

La secretaria general del PRI y senadora Carolina Viggiano, dijo que sería infantil, que desde la Presidencia digan que hay más (crematorios) en Guanajuato y más en los estados donde no gobierna Morena.

Criticó la inacción de los últimos seis años con la estrategia fallida de “abrazos no balazos, no queríamos una guerra, pero queríamos un combate a la delincuencia”.

“Yo creo que la Fiscalía podría atraerlo, pero eso no omite que en los estados haya responsabilidad, y que ya no puede seguirse cubriendo a nadie, tiene hacerse justicia. Creo que hoy la población está conmocionada y es muy doloroso que las mamás están haciendo el trabajo de las autoridades”, señaló.

Enrique del Villar, vicecoordinador del PAN, afirmó que el Estado mexicano está rebasado por el crimen organizado y solicitó que la FGR atraiga los casos de los crematorios clandestinos hallados en Jalisco y Tamaulipas.

“Sí por supuesto, los dos los tiene que atraer, tiene que hacer una investigación sumamente fuerte, sumamente exhaustiva, porque no podemos permitir que pase eso en México, y por eso inmediatamente la tiene que atraer y dar resultados inmediatamente. (…) El Estado mexicano está rebasado, por qué, porque en el sexenio pasado esta estrategia de abrazos y no balazos no funcionó y hoy lo que estamos viendo son los resultados de esta mala estrategia, de un sexenio fallido”, apuntó.

El coordinador de Acción Nacional, Ricardo Anaya, se pronunció también porque la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero investigue estos casos.