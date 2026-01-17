OPLE se reacomoda; aprueban nuevos nombramientos en direcciones y áreas operativas

enero 16, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– En sesión ordinaria celebrada este viernes 16 de enero, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz aprobó un paquete de nuevos nombramientos en diversas direcciones y áreas operativas del organismo.

El pasado 31 de diciembre se presentó un bloque de renuncias de funcionarios de nivel medio superior, todos ellos vinculados a los exconsejeros electorales Mabel Aseret Hernández Meneses y Quintín Dovarganes Escandón, quienes concluyeron su encargo en el órgano electoral en el mes de noviembre.

Las renuncias que se hicieron efectivas corresponden a Marcia Baruch Menéndez, Javier Covarrubias Velázquez, Erika Carolina Malpica Alcántara y Juan Alvarado Martínez, quienes se desempeñaban como titulares de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad de Fiscalización, la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, y la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, respectivamente.

Posteriormente, el 9 de enero, presentó su renuncia Marcelino Cajero Martínez, quien fungía como titular de la Unidad Técnica de Planeación.

Derivado de estas vacantes y tras un proceso de selección, el Consejo General validó este viernes los siguientes nombramientos:

Julia Hernández García , como titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz.

, como titular de la del OPLE Veracruz. Yazmín Hernández Cora , como titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica .

, como titular de la . Luis Alberto Morales González , como titular de la Unidad de Fiscalización .

, como titular de la . Cristopher Eduardo Ramírez Fernández , como titular de la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil .

, como titular de la . Aarón Espinoza Conde , como titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo .

, como titular de la . Carlos Daniel Ramos Flores, como titular de la Unidad Técnica de Planeación.

Con estos nombramientos, el OPLE Veracruz avanza en el reacomodo de su estructura administrativa, de cara a los trabajos electorales y administrativos previstos para el presente año.