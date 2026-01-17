OPLE se reacomoda; aprueban nuevos nombramientos en direcciones y áreas operativas
Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– En sesión ordinaria celebrada este viernes 16 de enero, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz aprobó un paquete de nuevos nombramientos en diversas direcciones y áreas operativas del organismo.
El pasado 31 de diciembre se presentó un bloque de renuncias de funcionarios de nivel medio superior, todos ellos vinculados a los exconsejeros electorales Mabel Aseret Hernández Meneses y Quintín Dovarganes Escandón, quienes concluyeron su encargo en el órgano electoral en el mes de noviembre.
Las renuncias que se hicieron efectivas corresponden a Marcia Baruch Menéndez, Javier Covarrubias Velázquez, Erika Carolina Malpica Alcántara y Juan Alvarado Martínez, quienes se desempeñaban como titulares de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Unidad de Fiscalización, la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil, y la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo, respectivamente.
Posteriormente, el 9 de enero, presentó su renuncia Marcelino Cajero Martínez, quien fungía como titular de la Unidad Técnica de Planeación.
Derivado de estas vacantes y tras un proceso de selección, el Consejo General validó este viernes los siguientes nombramientos:
- Julia Hernández García, como titular de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz.
- Yazmín Hernández Cora, como titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.
- Luis Alberto Morales González, como titular de la Unidad de Fiscalización.
- Cristopher Eduardo Ramírez Fernández, como titular de la Unidad Técnica de Vinculación con ODES y Organizaciones de la Sociedad Civil.
- Aarón Espinoza Conde, como titular de la Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo.
- Carlos Daniel Ramos Flores, como titular de la Unidad Técnica de Planeación.
Con estos nombramientos, el OPLE Veracruz avanza en el reacomodo de su estructura administrativa, de cara a los trabajos electorales y administrativos previstos para el presente año.