OPLE reconoce riesgo de anulación de elecciones municipales

agosto 27, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La consejera del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Alicia Delgadillo Morales, reconoció que existe la posibilidad de que los magistrados electorales determinen anular elecciones municipales como parte de la resolución de las impugnaciones presentadas tras la jornada del 1 de junio.

En entrevista, explicó que los episodios de violencia y la quema de paquetes electorales en consejos municipales podrían influir en las determinaciones de los tribunales, al momento de calificar los resultados en los 212 ayuntamientos.

“Efectivamente, en los casos donde tuvimos violencia, quema de paquetes y documentación electoral, serían algunos escenarios que pudieran configurarse (para la anulación de la elección)”, admitió.

Elecciones bajo revisión

El día de la elección y en los días posteriores, militantes de partidos políticos irrumpieron en varios consejos municipales, donde quemaron instalaciones y paquetería electoral, como ocurrió en Tlalnelhuayocan, Mecatlán, Hidalgotitlán y Tuxtilla.

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) recibió 84 impugnaciones a resultados municipales, entre ellas las de los municipios donde se registraron incidentes de quema de papelería. Se prevé que los juicios comiencen a resolverse a partir de septiembre.

Delgadillo señaló que en el OPLE existe confianza debido a que se logró rescatar el cómputo derivado de las actas de escrutinio que reflejan la votación de la jornada, no obstante, reconoció que es la autoridad jurisdiccional quien determine si esa información es suficiente para validar la elección.

Presupuesto 2026

En otro tema, la consejera adelantó que el presupuesto del OPLE para 2026 podría ser menor a los mil 400 millones de pesos ejercidos este año, ya que no habrá elecciones ordinarias. Sin embargo, deberán considerarse diversos procesos: la instalación en noviembre del Consejo General para organizar la elección de diputados de 2027.

Así como la segunda elección del Poder Judicial, para designar a las personas juzgadoras que quedaron pendientes en el proceso anterior. El Consejo se instalará en septiembre.

Una posible elección extraordinaria en Tuxpan para renovar la diputación local y eventuales elecciones municipales extraordinarias, en caso de anulación.

Así como recursos para la verificación de nuevos partidos políticos y la organización de consultas sobre acciones afirmativas.

Es importante destacar que, en 2023, sin ser año electoral, el OPLE recibió 550 millones de pesos, mientras que en 2025 el presupuesto ascendió a mil 450 millones, destinados a organizar las elecciones municipales y del Poder Judicial.

“En términos generales, hay una postura de los organismos locales de mantener presupuestos austeros y eficientes. Lo importante es ponderar las actividades que se van a realizar para garantizar la organización de los procesos”, concluyó.