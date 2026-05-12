Okills regresa a los escenarios con un recorrido musical por su trayectoria

mayo 11, 2026

La agrupación venezolana Okills se prepara para reencontrarse con su audiencia en una velada que promete ser un viaje emocional a través de su historia. Este próximo 8 de octubre, la banda ofrecerá un espectáculo íntimo diseñado como un recorrido exhaustivo por su carrera, donde sonarán los himnos que los posicionaron en la escena independiente y sus composiciones más actuales. Los asistentes deben ir listos para una experiencia que equilibra nostalgia, energía y celebración, en una cita donde el público podrá “cantar, saltar y por qué no… quizás llorar un poco de la mano con la agrupación”.

La fusión de ritmos tropicales que define el sonido de la banda

Desde su formación en Caracas durante el año 2010, la banda ha destacado por una propuesta sonora difícil de encasillar, basada en la experimentación constante. Su estilo logra una amalgama natural entre el rock alternativo, el pop y el indie, aderezado con géneros latinos como la cumbia y el bossa nova. Esta identidad, que ellos mismos han denominado como “rock tropical”, les permitió sobresalir en la industria tras el éxito de su sencillo “Querido Loco”, el cual les abrió las puertas de la radio y los proyectó como una de las promesas musicales más sólidas de su país de origen.

El impacto de la Ciudad de México en la evolución del grupo

El traslado de la agrupación a territorio mexicano marcó un antes y un después en su expansión internacional y madurez artística. México no solo los recibió con los brazos abiertos, sino que se convirtió en la plataforma principal para que Okills desarrollara una presencia constante en foros emblemáticos y festivales de renombre. En la actualidad, nuestro país es su mercado principal, superando incluso a Venezuela y Estados Unidos en volumen de audiencia, consolidando un vínculo inquebrantable con un público que ha adoptado sus letras como parte del ecosistema musical local.

Con cinco álbumes de estudio bajo el brazo, la banda ha explorado diversas temáticas y texturas sonoras a lo largo de los años. Desde la consolidación de su identidad en América Supersónica, pasando por la calidez latina de Dimensión Caribe, hasta llegar a propuestas más profundas como Estar Bien, que aborda la salud mental. Su reciente entrega, La Última Mudanza, ha resonado fuertemente al retratar las fases de una ruptura amorosa. Entre sus piezas imperdibles se encuentran “Lo Mejor, Lo Peor”, “Amigos”, “Tú”, “Asesina” y ”Viejitos”, que destacan como sus temas con mayor cantidad de reproducciones.

Estadísticas y detalles para adquirir las entradas del próximo concierto íntimo

La radiografía musical de Okills muestra una vigencia envidiable con más de 373,9 mil escuchas activos en Spotify, concentrados principalmente en un rango de edad de entre 25 y 34 años. Para formar parte de esta celebración el 8 de octubre, los interesados podrán acceder a la Preventa Citibanamex este 12 de mayo mediante el sistema Ticketmaster. Por otro lado, la venta general comenzará el 13 de mayo, ofreciendo la oportunidad de asegurar un lugar en esta noche que reafirma la conexión especial entre la banda caraqueña y sus seguidores más fieles en la capital.