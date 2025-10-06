Oficialmente El Carnaval de Veracruz vuelve a febrero

octubre 6, 2025

El Carnaval de Veracruz 2026 se llevará a cabo del 10 al 18 de febrero, así fue anunciado la tarde de este lunes.

Ante la presencia de autoridades municipales de Veracruz, integrantes del comité organizador y la alcaldesa electa, Rosa María Hernández Espejo, se anunciaron algunos detalles. Entre los que la futura alcaldesa destacó que, en esta edición la festividad vuelve a sus fechas originales.

Además de que informó que en breve se va a emitir una convocatoria para quien desee ser rey y reina del Carnaval y el título lo obtendrá quien genere mayores ingresos a través de un «boteo». Hernández Espejo, refirió que los 4 meses de planeación para el carnaval, son tiempo suficiente toda vez que, además de la participación del comité y autoridades locales, se cuente con el respaldo del gobierno del estado.

Además dió como primicia que por primera vez el carnaval de Veracruz se va a promocionar a nivel internacional en San Diego, Dallas y Houston, en México la promoción se llevará a cabo en Monterrey, Reynosa, Guadalajara, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. También se contará con delegaciones invitadas provenientes de Cuba y Colombia.

“Hoy presentamos con mucha alegría la edición 102 del Carnaval de Veracruz, una fiesta que vuelve a sus raíces y sus fecha como la gente lo pidió, eso me llena de emoción porque esa decisión nació de escuchar al pueblo. El Cranaval de Veracruz le pertenece a la gente y la gente quiso que regresara a su tradición, por eso digo con emoción la fiesta ya empezó, empieza en casa sonrisa, en cada comparsa que ya empieza en las calles, en cada a tu a esa que toca en los barrios en las colonias, en las escuelas, en cada familia que ya está siendo parte para venir desde cualquier parte del mundo”.

Finalmente hizo especial enfasis en que está edición está destinada a regrese a las raices de los porteños.