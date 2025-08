Nueva petición de desafuero contra ‘Alito’ es distinta a anterior y se procederá conforme a derecho: Monreal

julio 31, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó una nueva solicitud de declaratoria de procedencia o juicio de desafuero contra el senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, por presuntos delitos de carácter penal.

En conferencia de prensa, el legislador detalló que la solicitud fue entregada el pasado domingo a la Secretaría General de la Cámara y ratificada al día siguiente por el fiscal del estado, conforme a lo establecido por la ley.

“Se trata de un nuevo asunto que ha planteado la fiscalía de Campeche, no es un expediente anterior”, subrayó Monreal. Explicó que, tras ser recibida, la solicitud debe notificarse y turnarse a la Sección Instructora, órgano legislativo encargado de determinar si existen elementos suficientes para admitirla.

“La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de declaratoria de procedencia en contra de él por distintos delitos y la denuncia misma fue ratificada, según me dijo el secretario general, Mauricio Fara, él mismo un día después, de acuerdo(0:48) con la ley.

Y esta solicitud de declaratoria de procedencia se envía a la sección instructora, pero se tiene que notificar, es decir, no se trata de un asunto anterior, sino de un nuevo asunto que ha planteado la fiscalía en Campeche”, aclaró.

El morenista señaló que el proceso ya está en marcha: “Creo que entre hoy y mañana se va a notificar. Luego empieza a correr un término legal para que la Sección Instructora formule un acuerdo, lo notifique y rinda un dictamen en un plazo de 60 días hábiles”.

Monreal precisó que la Cámara de Diputados actúa en este tipo de casos bajo un procedimiento jurisdiccional atípico, donde asume un rol similar al de Ministerio Público.

“La Cámara no juzga ni prejuzga, no debe emitir señalamientos sin base. Le corresponde a la Sección Instructora analizar y valorar si hay lugar o no para proceder”, indicó.

Aunque evitó pronunciarse de fondo sobre el contenido de la denuncia, Monreal dijo ser un hombre que cree más en la conciliación que en la confrontación.

Aseguró tener respeto por todos los dirigentes políticos y manifestó su deseo de que el proceso se aclare.

Sobre su relación personal con Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche y actual líder del PRI, el diputado reconoció que mantienen desde hace años una relación de respeto mutuo.

“No he hablado con él, pero le deseo que todo salga bien”, comentó.

Finalmente, Monreal garantizó que la Cámara actuará con total apego a la ley durante todo el procedimiento.