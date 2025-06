No habrá nuevas bases al final de la actual administración municipal en el Puerto de Veracruz

junio 29, 2025

Yhadira Paredes

Veracruz, Ver.- Las actuales autoridades del Ayuntamiento de Veracruz, a cargo de Patricia Lobeira Rodríguez, no otorgarán bases nuevas a trabajadores municipales, dijo la presidenta municipal electa del puerto, Rosa María Hernández Espejo.

La morenista indicó que ya sostuvo reuniones con la alcaldesa en funciones, quien le aseguró que no se otorgarán nuevas basificaciones a trabajadores del Ayuntamiento, antes de finalizar su administración.

Recordó que el Ayuntamiento de Veracruz cuenta con al menos 6 mil empleados, por lo que evitar nuevas bases representa una oportunidad para romper con el ciclo de prácticas administrativas poco sostenibles que han afectado al municipio en años recientes.

“No van a dejar a ninguna persona basificada y eso me da mucho gusto y felicito a la presidenta municipal porque por primera vez no dejarán basificados a familiares, director y subdirectores con sueldazos. Se detiene esa carrera y me da mucho gusto”.

En ese sentido, mencionó que una vez concluidas las celebraciones del Carnaval de Veracruz 2025, comenzarán formalmente las reuniones con la administración saliente para dar inicio al proceso de entrega-recepción.

Asimismo, Rosa María Hernández dijo que ya analiza los perfiles de quienes integrarán su equipo de trabajo a partir de enero y adelantó que las labores de planeación se realizarán antes de los tiempos oficiales, debido a la magnitud del municipio y la brevedad del periodo de transición.

Sin embargo, puntualizó que se revisará la situación laboral de los empleados municipales y, con base en ese diagnóstico, se tomarán decisiones sobre la continuidad de personal en la nueva administración.