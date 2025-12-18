Invita Rosa María Hernández a Carnaval de Veracruz 2026

diciembre 18, 2025

Redacción/Xalapa. La alcaldesa electa del Puerto de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, en entrevista para En Contacto, habló sobre la revelación de la cartelera del Carnaval de Veracruz, el cual regresa a su fecha original. El Carnaval comenzará el 10 de febrero con la tradicional Quema del Mal Humor.

Hernández Espejo señaló que se retomarán diversas actividades, por lo que invitó a la población a asistir, además de que se contará con un ambiente familiar.