Namiko Matzumoto, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

septiembre 11, 2025

Xalapa, Ver., 11 de septiembre de 2025.- El Pleno de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz designó a la ciudadana Namiko Matzumoto Benítez como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, para un periodo de cuatro años. Esto, con fundamento en los Artículos 91 y 92 de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz.

Durante la primera sesión ordinaria, del Segundo Año de Labores, y tras la lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la terna integrada por las ciudadanas Namiko Matzumoto Benítez y Raquel Rivera Sánchez y por el ciudadano Luis Ángel Rodríguez Lino, se procedió a la apertura del tablero electrónico de votación, siendo Matzumoto Benítez quien obtuvo 46 votos.

El Acuerdo de la Jucopo refiere que, de conformidad con la Ley, la Comisión Ejecutiva Estatal es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, así como desempeñarse como el órgano operativo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

Este Congreso recibió el pasado 29 de agosto de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, la terna de aspirantes a ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y, por consiguiente, se determinó que la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables sería la instancia encargada de entrevistar a las candidatas y candidatos al cargo y, de lo actuado, remitir un informe a la Jucopo.

La Jucopo destaca la revisión de los documentos y la realización de las entrevistas con cada una de las personas aspirantes, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.