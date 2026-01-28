Los Rams le dijeron a Cooper Kupp que se retirara, le costaron millones y los sacó de los playoffs en camino al Super Bowl

En el enfrentamiento del Campeonato de la NFC, Cooper Kupp se convirtió en el héroe inesperado para los Seattle Seahawks. A pesar de un comienzo discreto, Kupp se encendió en la segunda mitad, realizando jugadas cruciales que aseguraron la victoria 31-27 sobre los Los Angeles Rams.

Su recepción de touchdown de 13 yardas fue la chispa que encendió la remontada épica de Seattle, dejando a los Rams fuera de la contienda por el Super Bowl. La historia de Kupp con los Rams terminó de manera abrupta cuando el equipo decidió liberarlo en marzo pasado.

A pesar de ser un ex MVP del Super Bowl, los Rams optaron por no renegociar su contrato, sugiriendo que su edad y lesiones habían disminuido su valor. Sin embargo, los Seahawks vieron el potencial en Kupp y lo firmaron con un contrato de tres años por 45 millones de dólares.

El impacto de Kupp en Seattle fue inmediato. No solo se destacó en el campo, sino que también se convirtió en un líder dentro del vestuario. Su enfoque en el proceso sobre los resultados inspiró a sus compañeros, incluido el receptor estrella Jaxon Smith-Njigba, quien elogió a Kupp por cambiar su perspectiva tanto dentro como fuera del campo.

El enfrentamiento entre los Seahawks y los Rams estuvo lleno de tensión, especialmente después de un incidente en el elevador entre los entrenadores de ambos equipos. La rivalidad se intensificó cuando los Rams se burlaron de un error de Kupp, lo que motivó a los Seahawks a defender el honor de su compañero. La victoria de Seattle fue una dulce venganza para Kupp, quien demostró que aún es un jugador de élite.

En el campo, Kupp no solo brilló como receptor, sino que también mostró su habilidad para bloquear, algo que sus compañeros valoran enormemente. Su capacidad para contribuir en todas las facetas del juego lo convierte en un activo invaluable para los Seahawks, quienes ahora se preparan para enfrentar a los New England Patriots en el Super Bowl LX.

El camino a la redención

El camino de Kupp hacia la redención no fue fácil, pero su determinación y talento lo llevaron a superar las expectativas. Su actuación contra los Rams fue un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre hay una oportunidad para resurgir.

Los Seahawks están agradecidos de tenerlo en su equipo, y Kupp está decidido a demostrar que aún tiene mucho que ofrecer en la NFL. Después del partido, Kupp evitó las entrevistas, dejando que sus acciones hablaran por él. Con el Super Bowl en el horizonte, los Seahawks confían en que Kupp seguirá siendo una pieza clave en su búsqueda del campeonato.