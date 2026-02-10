Fue real la boda en espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

febrero 9, 2026

La ceremonia de boda representada durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, protagonizado por Bad Bunny, fue un matrimonio real y legal.

Aproximadamente cinco minutos después de iniciar el show de 13 minutos en el Levi’s Stadium, se mostró la parte final de una ceremonia en la que un oficiante declaró casada a la pareja, ambos vestidos de blanco, quienes compartieron un beso mientras bailarines y músicos los rodeaban.

Tras la escena, la pareja se apartó para revelar a Lady Gaga y a la banda puertorriqueña Los Sobrinos, quienes interpretaron un fragmento de “Die With a Smile” antes de que Bad Bunny se uniera para interpretar su éxito “Baile Inolvidable“. El artista bailó entre los invitados y la nueva pareja.

Según la confirmación, la pareja, cuyos nombres no fueron revelados, había invitado originalmente al cantante a su boda, pero él les propuso en cambio ser parte de su show del medio tiempo. Bad Bunny actuó como testigo y firmó el certificado de matrimonio.

Después del espectáculo, el representante de Bad Bunny confirmó que la boda fue real y legal. La celebración incluyó incluso un pastel de bodas real que fue cortado en el escenario.

La escena, ambientada en una recreación de una pequeña plaza al aire libre, formó parte de la celebración de la cultura puertorriqueña que caracterizó la presentación. El momento fue presenciado en vivo por más de 125 millones de espectadores.