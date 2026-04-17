Negocios entre Texas y Veracruz son un gran avance económico: Alberto García

abril 17, 2026

Redacción/Xalapa. Esta tarde, en entrevista para EnContacto, el profesor Alberto García, dio a conocer la importancia que significa para Veracruz el evento que organiza la cámara de comercio México-USA para proyectar las áreas de negocio para explorar por parte de los empresarios y corporativos.

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