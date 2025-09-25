Enviará la NASA misión tripulada a la luna en 2026

septiembre 25, 2025

HOUSTON, TEXAS.- En una carrera entre Estados Unidos y China por concretar una misión hacia la superficie de la Luna, la NASA anunció que prevé enviar astronautas a la órbita del satélite de la tierra a principios de 2026.

Tras un tiempo de retraso, la NASA aseguró que la misión tripulada de nombre Artemis 2 ocurrirá entre febrero y abril del próximo año.

“Tenemos la intención de mantener ese compromiso”, dijo Lakiesha Hawkins, alta funcionaria de la NASA, en una rueda de prensa.

Los tripulantes de esta nueva misión serán tres estadounidenses y uno canadiense; sin embargo, solo orbitarán alrededor de la Luna con el Artemis 2, pues la misión de alunizar será para el Artemis 3 y su tripulación.

Por su parte, China también presenta avances en su objetivo de enviar una nave tripulada a la superficie de la Luna, poniéndose la meta de hacerlo a más tardar en 2023.

LIVE: Learn all about the innovative science and tech flying aboard the Artemis II mission.



Scientific investigations will fly alongside the four astronauts around the Moon, including ways to monitor astronaut health. https://t.co/j7wAq8RiI1 — NASA (@NASA) September 23, 2025

Trump lleva varios años presionando a la NASA para que astronautas vuelvan a poner sus pies sobre la luna, por lo que en su segundo mandato inició con el programa Artemis, cuyas metas incluyen poner bases en la Luna y llevar astronautas a Marte por primera vez.

El gobierno de Trump habla de una “segunda carrera espacial”, tras la competencia que protagonizaron Estados Unidos y la extinta Unión Soviética en los años de la Guerra Fría, en la segunda mitad del siglo XX.