Nahle emite nuevo Código de Conducta para personal de su oficina

marzo 10, 2026

-Ya no serán obligados a ir a mítines políticos y no podrían vender comida en las instalaciones

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, emitió un nuevo Código de Conducta para el personal de la Oficina de la Gobernadora, en el que se establecen lineamientos sobre el uso de recursos públicos, el trato a la ciudadanía y la actuación ética de las y los servidores públicos.

El documento, expedido por la Oficina de la Gobernadora, establece que el personal deberá conducirse con vocación de servicio, honestidad y respeto, además de evitar actitudes de prepotencia o insensibilidad en la atención a la población.

Entre las disposiciones se señala que las y los servidores públicos deberán orientar a la ciudadanía con eficiencia y cortesía en trámites o solicitudes de información, así como brindar atención sin discriminación por razones de género, edad, origen, religión, preferencia política o condición socioeconómica.

El Código de Conducta también establece reglas para el manejo de recursos públicos, al señalar que el personal deberá abstenerse de alterar comprobantes fiscales, administrativos o financieros, así como de utilizar recursos humanos, materiales o informáticos para favorecer o perjudicar a algún partido político.

Además, se prohíbe solicitar o exigir la colaboración de otros trabajadores para realizar actividades con fines partidistas.

En la pasada administración fueron constantes las quejas de trabajadores de gobierno que denunciaron que se les obligaba a asistir a mítines políticos de Morena en la Ciudad de México o a realizar tequios, labores de limpieza, en calles e instituciones públicas.

El documento también indica que las y los servidores públicos deberán abstenerse de realizar actividades comerciales con fines personales dentro de las instalaciones de la Oficina de la Gobernadora.

Entre otras disposiciones, se establece que el personal deberá utilizar de forma transparente y responsable los recursos asignados, así como realizar en tiempo y forma la comprobación de viáticos y otros gastos institucionales.

Asimismo, se indica que el mobiliario, equipo de cómputo y vehículos oficiales deberán emplearse exclusivamente para el cumplimiento de las funciones del servicio público.

De acuerdo con el documento, el objetivo del Código de Conducta es fortalecer la actuación ética del personal y contribuir a una administración pública eficiente que atienda las demandas de la población veracruzana.