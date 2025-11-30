Muere un hombre en el centro de Xalapa

noviembre 30, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- Un hombre murió este mediodía dentro de la catedral metropolitana de Xalapa por causas que aún no se especifican, aunque se habría dado de forma repentina de acuerdo con los primeros reportes.

Hasta la calle Revolución llegaron cuerpos de emergencia para atender al hombre, quien ya no contaba con signos vitales, por lo que se acordonó la zona para que personal de Servicios Periciales llevara a cabo el levantamiento y las primeras diligencias.

En el primer cuadro de la ciudad se desarrollaba el Primer Informe de Gobierno de la gobernadora Rocío Nahle.