Módulo de atención psicológica se conservará

enero 9, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, confirmó que el módulo de atención psicológica que se instaló en la administración municipal pasada, se va a conservar.

Cuestionada al respecto, señaló que esta estrategia va a continuar pero que no será la única para dar atención a la salud mental de la población.

“Estamos viéndolo con la dirección del DIF, pero también la dirección de Salud, hay otras áreas involucradas para presentar una estrategia de atención integral y permanente”.

Y es que insistió en que, aunque es importante que haya presencia física de psicólogos y especialistas, la salud mental se debe atender desde otras ópticas.

“De manera más integral, trabajar con la juventud y con las mujeres, es importante”, agregó la edil.

Fue a finales de septiembre del año pasado que quedó instalado el módulo de información y atención psicológica en el barrio mágico de Xallitic por parte del DIF municipal de Xalapa.

Este surgió como una estrategia de apoyo y contención para personas que atraviesen por alguna crisis o situación emocional que requiera algún tipo de ayuda, luego de los eventos trágicos registrados en este sitio.

Al término del gobierno anterior, este módulo fue retirado, pero de acuerdo con la alcaldesa volverá a ser instalado.