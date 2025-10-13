Ministros de la SCJN donarán parte de su salario para ayudar a damnificados por lluvias

octubre 13, 2025

Previo a iniciar la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, pidió un minuto de silencio por los fallecidos y víctimas de las fuertes lluvias registradas en Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, sin mencionar Veracruz.

Además, Aguilar Ortiz manifestó que el pleno de la Suprema Corte determinó hacer una aportación del salario de cada uno de los ministros para la compra de víveres, sin especificar el monto. Además, dijo, van a establecer un punto de acopio en la sede del Máximo Tribunal del país y también en el edificio de Revolución.

“El Pleno de ministros y ministras de esta Suprema Corte ha tomado la decisión de hacer una aportación del salario de cada uno de nosotros para la compra de víveres; entonces, vamos a hacer esta aportación los días subsecuentes y, de igual manera, convocar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación para que se puedan sumar a esta colecta de víveres que serán enviados a los damnificados por este temporal.

“Vamos a establecer un punto de acopio aquí en este edificio de Pino Suárez, número 2, y también el edificio de Revolución, ahí vamos a estar recibiendo los víveres que sean necesarios, que nos puedan apoyar, pues a toda la comunidad del Poder Judicial de la Federación hacemos este exhorto, esta invitación; obviamente, que pueden también hacer las aportaciones en el interior del Estado, en cada uno de los Centros de Justicia, en las sedes de los distintos órganos jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.

Aguilar Ortiz especificó que se requiere principalmente agua embotellada, alimentos enlatados, objetos para higiene personal, ropa para bebé, insumos para primeros auxilios, artículos de baño y herramientas de mano. “Dejamos abierta esta invitación para que se sumen a esta colecta”, enfatizó.

El ministro presidente sostuvo que la Suprema Corte también va a revisar de algunos objetos o recursos que tenga para hacer un aporte adicional, “solidarizándonos con esta lamentable situación que se está viviendo en distintos Estados de nuestro país”, apuntó.