Estos datos sí podrán recabarse en el registro digital de contratos de arrendamiento en CDMX: SCJN

febrero 26, 2026

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la creación del registro digital de contratos de arrendamiento en la Ciudad de México; sin embargo, estableció límites claros sobre la información que podrá integrarse en esa plataforma. El máximo tribunal determinó que el sistema no incluirá los nombres de arrendadores ni arrendatarios, ya que esa medida podría vulnerar la protección de datos personales.

Durante la sesión, el Pleno analizó diversas impugnaciones contra la reforma al Código Civil capitalino. En un inicio, el proyecto planteó respaldar todos los requisitos previstos para el registro. No obstante, tras el debate entre ministras y ministros, la propuesta se ajustó para restringir la información solicitada.

De esta manera, el registro solo podrá recabar el monto de la renta, el porcentaje de incremento y la ubicación general del inmueble, es decir, colonia y alcaldía. Con esos elementos, las autoridades locales podrán elaborar estadísticas y diseñar políticas públicas en materia de vivienda, sin recopilar datos sensibles.

En la discusión, integrantes de la Corte señalaron que incluir nombres y cláusulas contractuales podría exponer información privada ante posibles riesgos cibernéticos. Además, advirtieron que esos datos permitirían identificar domicilios y estimar niveles de ingreso, lo que afectaría la seguridad de las personas.

La semana previa, la SCJN también confirmó la constitucionalidad del límite al aumento de rentas, el cual impide incrementos por encima de la inflación. El tribunal consideró que la medida busca proteger el derecho a una vivienda adecuada y evitar alzas desproporcionadas que propicien procesos de gentrificación.

Al mismo tiempo, la Corte precisó que el tope no elimina la libertad contractual ni el derecho de propiedad, ya que propietarios e inquilinos pueden pactar libremente el precio inicial y las condiciones del contrato.

Con esta resolución, el registro digital continuará su implementación bajo parámetros acotados, mientras el gobierno capitalino desarrolla la herramienta con fines estadísticos y regulatorios.