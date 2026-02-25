SCJN reactiva orden de captura contra García Cabeza de Vaca

febrero 24, 2026

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó un amparo presentado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Con esta decisión, los ministros confirmaron que la orden de aprehensión emitida en 2021 contra el exmandatario por delincuencia organizada y lavado de dinero permanece vigente.

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte aprobó el proyecto de la ministra Lenia Batres, el cual revocó el amparo que había obtenido el político panista para evitar su detención. No obstante, ocho ministros formularon críticas a la metodología y a diversos argumentos de la propuesta, por lo que la ponente prometió atender algunos comentarios en la redacción de la sentencia final.

Se concluyó que el juez de amparo rebasó los límites del control constitucional al realizar una valoración sustantiva de los datos, propia del proceso penal y no de una etapa preliminar. “El juicio de amparo no es un espacio para anticipar el debate probatorio ni para exigir un estándar de acreditación superior al previsto en el artículo 16 constitucional”, señaló Batres Guadarrama.

⇒ La orden de captura se reactivará una vez que el máximo tribunal emita el engrose de la sentencia y la notifique al juez de control con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, quien deberá proceder a su cumplimiento conforme a lo resuelto.

Este proceso legal se remonta a 2020, cuando Santiago Nieto, en ese entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de García Cabeza de Vaca, señalando posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

⇒ La imputación se basa en un presunto esquema de triangulación de recursos mediante contratos de obra pública del Gobierno de Tamaulipas por montos millonarios, transferencias entre empresas y una operación inmobiliaria a favor del exgobernador.

En febrero de 2021, ante estas denuncias, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó a la Cámara de Diputados que retirara el fuero constitucional al exgobernador, lo que se aprobó en abril de este año. A raíz de ello, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, la cual fue emitida en mayo por los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

García Cabeza de Vaca promovió el amparo el 12 de octubre de 2021, el cual fue concedido el 30 de noviembre de 2023 por un juez federal al considerar insuficientes los datos de prueba; la Fiscalía impugnó la resolución entre diciembre de 2023 y enero de 2024. El 8 de octubre de 2025 la SCJN atrajo el caso mediante el amparo en revisión 435/2025.