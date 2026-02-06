Presidente de la Corte se disculpa por video donde le limpian los zapatos

febrero 5, 2026

Redacción/Xalapa. Luego de que se hiciera viral un video donde se puede apreciar cómo una mujer se agachaba para limpiar con un pañuelo el zapato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y que diversos medios y personas tomaran este gesto como un acto de machismo y déspota, Aguilar emitió un comunicado aclarando la situación.

Al respecto comentó que se trata de la directora de Comunicación Social, Amanda Pérez, quien al derramar café al suelo, salpicó los zapatos del presidente de la Suprema Corte, por lo que se agachó a limpiar en un gesto de solucionar el inicidente.