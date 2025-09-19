México, país invitado en FITUR 2026, Madrid

septiembre 19, 2025

México será país invitado en FITUR 2026, Madrid, consolidando su participación como una de las delegaciones más relevantes del evento. La próxima Feria Internacional de Turismo, que se celebrará del 21 al 25 de enero en la capital española, representa una plataforma histórica para mostrar la riqueza cultural, gastronómica y turística del país ante un público internacional y fortalecer su posicionamiento estratégico en la industria turística global.

¿Qué papel jugará México en la feria?

El país contará con un pabellón de más de 1.780 metros cuadrados, el más grande en la historia de FITUR, que reunirá a cerca de 800 representantes del sector público y privado. La delegación incluirá a los 32 estados mexicanos y a las sedes de la Copa del Mundo 2026: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Entre los participantes estarán artesanos, cocineros, guías de turismo, turoperadores y agencias de viaje, quienes mostrarán la diversidad y autenticidad de la oferta turística mexicana.

¿Qué actividades se llevarán a cabo en Madrid?

La presencia de México destacará por activaciones culturales y gastronómicas en espacios emblemáticos de la capital española. Cada exhibición incluirá elementos representativos del país, como trajineras, alebrijes y catrinas, así como platillos tradicionales, generando experiencias que acercarán al público internacional a las tradiciones y la identidad cultural mexicana.

Además, se inaugurará el espacio “Ventana a México”, en la Residencia del Embajador de México en España, donde las 32 entidades del país podrán presentar su oferta turística, cultural y gastronómica, reforzando la estrategia de promoción internacional del país.

¿Cómo perciben México y España esta participación?

El embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, destacó la importancia de la participación mexicana como un despliegue cultural único, que reflejará la diversidad y riqueza del país. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, señaló que la feria será un punto de partida estratégico para consolidar a México como un referente global en turismo, especialmente ante la cercanía de la Copa del Mundo.

La directora de FITUR, María Valcarce Rodríguez, resaltó que México ha sido invitado por su trayectoria, innovación y liderazgo en turismo sostenible y comunitario, lo que lo convierte en un ejemplo a seguir en la industria.

La participación de México como país invitado en FITUR 2026, Madrid reafirma su capacidad de proyectar una imagen de destino culturalmente diverso, innovador y competitivo, mostrando al mundo la riqueza de su patrimonio turístico y la fuerza de su economía ligada al turismo.