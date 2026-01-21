México con representación de los 32 estados en la FITUR que se realiza en Madrid

enero 21, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- El turismo comunitario es una de las ofertas principales que presenta México en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se lleva a cabo en Madrid, España, aseveró la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora.

La funcionaria federal destacó que en la edición 2026 de la FITUR, México es el país invitado, por lo que se tiene la participación de los 32 estados de la república, incluido Veracruz.

“Aquí en Madrid estamos los 32 estados. Hoy por primera vez en la historia 32 estados vienen a dar a conocer su riqueza cultural, artesanal, gastronómica y todo lo reflejado en el Turismo. Es el pabellón más grande de América”.

Se presenta una muestra de la gran diversidad de cultura con danzantes, artesanos de cada una de las entidades.

Rodríguez Zamora sostuvo que la FITUR es la feria turística más importante del mundo, con la participación de 156 países, con la oportunidad de que los turoperadores vendan los destinos.

“Hoy traemos turismo comunitario, es importantísimo, estas experiencias se vuelven únicas. El turismo ha cambiado en el mundo y México lo tiene desde toda la vida, como las cocineras tradicionales y el mosaico de colores”.

Finalmente, sostuvo que el objetivo a cumplir por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con los representantes de todos los estados, es salir a las calles a invitar directamente a la población a venir a México.