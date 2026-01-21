Hoy se inaugura Stand Veracruz en Fitur en Madrid 

enero 21, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Este miércoles se inaugura en Madrid, España, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), el stand de Veracruz, con el objetivo de promocionar toda la oferta turística de la entidad, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria indicó que se encuentran en Madrid, el secretario de Turismo, Igor Rojí López y la secretaria de Cultura, Xóchitl Molina, quienes llevan una agenda muy intensa, que incluye reuniones con touroperadores, navieras, empresas aeronáuticas.

“El año pasado nos fue muy bien y Veracruz irrumpió en la Feria de Madrid en todos los stands de México, con nuestra cultura. Este año el país invitado de honor es México. La Secretaría de Cultura federal hace una muestra gastronómica con Veracruz”.

En Madrid, previo a la inauguración de la Feria, Veracruz con sus cocineras tradicionales, chefs y representantes de los 13 pueblos originarios realizaron una muestra gastronómica en la Fundación Casa de México en España.