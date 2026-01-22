Reyes de España llegan a FITUR en un ambiente de luto y silencio

enero 22, 2026

Redacción/Xalapa. La llegada de los Reyes de España a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) se realizó bajo un tono sobrio, tal como se esperaba ante el luto que atraviesa el país.

Desde primeras horas, el ambiente en el evento se mantuvo en completo respeto, con protocolo de silencio y sin actos festivos.

De acuerdo con el contexto nacional, varias actividades sociales y celebraciones paralelas fueron canceladas o reducidas, dejando una agenda enfocada únicamente en lo institucional.

La visita de los monarcas formó parte de la faceta política del evento, centrada en recorridos oficiales y encuentros con autoridades, sin el despliegue habitual de festividad.

FITUR continuó sus actividades con normalidad en el área comercial y de promoción turística, pero marcada por el respeto y la solemnidad que impone el momento que vive España.