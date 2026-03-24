Incautan 625 kilos de metanfetamina en Madrid; cargamento fue enviado desde México

marzo 23, 2026

Autoridades españolas informaron sobre el aseguramiento de 625 kilos de metanfetamina en la localidad madrileña de Arganda del Rey, y la detención de cinco personas, entre ellas el conocido en las redes de narcotráfico como El Notario, de nacionalidad mexicana.

⇒ El Notario, encargado de comprobar que el transporte de la droga se realizara según lo acordado, fue arrestado al desembarcar de un vuelo con origen en México, informó la Guardia Civil.

La operación, denominada “Nucífera” y llevada a cabo por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, supone un relevante golpe a esta ruta de distribución de drogas sintéticas. Las pesquisas se iniciaron el 19 de febrero, cuando se detectaron en el aeropuerto madrileño un envío sospechoso procedente de México.

La metanfetamina incautada llegó camuflada en un envío de 36 botes de aceite de coco. Tras una inspección física y la toma de muestras, el Laboratorio Central de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria confirmó que el contenido de los recipientes daba positivo en sustancias estupefacientes.

Sin embargo, los agentes permitieron que la mercancía fuera trasladada y almacenada en Arganda del Rey, donde se establecieron dispositivos de vigilancia desde el 24 de febrero. También controlaron los domicilios del destinatario final del envío y de la persona encargada de la gestión logística (pago de impuestos, aranceles y almacenaje).

⇒ Tras semanas de investigación y vigilancia, el pasado 5 de marzo, los agentes detuvieron a cinco personas vinculadas con la importación y custodia de la metanfetamina, de las que cuatro han ingresado en prisión.

Las autoridades señalaron que esta incautación representa un golpe relevante a las rutas de distribución de drogas sintéticas. La magnitud del decomiso destaca frente a otras operaciones, como las realizadas en 2019, cuando se intervinieron cargamentos de 352 y 399 kilos de metanfetamina, también ocultos en mercancías procedentes de México.